Gironde : deux cas de tuberculose ont été détectés dans une école maternelle à Libourne

Deux cas de tuberculose ont été détectés dans une école maternelle à Libourne, en Gironde, selon l'Agence régionale de santé, rapporte France Bleu Gironde mercredi 20 novembre. Un dépistage des élèves, des enseignants et des professionnels de l'établissement va être organisé.

Les deux enfants positifs sont issus d'une même fratrie. Ils ont été isolés, pris en charge et ne présentent plus de risque pour l'école maternelle Jean Jaurès de Libourne, selon l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les très jeunes enfants sont les personnes les plus à risque pour cette maladie infectieuse bactérienne, très souvent pulmonaire, et contagieuse.