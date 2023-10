Bordeaux : le maire réfute le délit de fuite à la suite d’un accident entre une trottinette et sa voiture

Durée de la vidéo : 1 min

À Bordeaux (Gironde), la voiture du maire semble avoir percuté une étudiante à trottinette. Une femme de 22 ans a porté plainte pour blessure involontaire et délit de fuite. L’élu conteste cette version des faits.

Le choc s’est produit devant un jardin public à Bordeaux (Gironde), il y a une semaine. Une trottinette électrique traverse le cours de Verdun et entre en collision avec un véhicule de la ville de Bordeaux dans lequel se trouvait Pierre Hurmic, le maire de la cité. La conductrice de la trottinette estime qu’il y a eu délit de fuite. L’opposition municipale dénonce l’attitude du maire. La jeune fille, une étudiante âgée de 22 ans, souffre d’une entorse cervicale. Elle dit avoir été dissuadée de porter plainte à deux reprises au commissariat.

L’enquête judiciaire ne fait que débuter

Elle a saisi le procureur de la République et porte plainte pour blessure involontaire et délit de fuite. Une version des faits contestée par le maire de Bordeaux. "Le chauffeur a baissé la vitre, s’est adressé à la passagère de la trottinette électrique qui venait de heurter notre véhicule, il s’est enquis de ses nouvelles, elle lui a dit : ‘Ça va’. Il lui a proposé de s’arrêter plus loin pour faire un constat amiable, la personne a préféré décliner sa proposition et a poursuivi sa route", confie Pierre Hurmic. L’enquête judiciaire ne fait que débuter.