L'homme qui a forcé un contrôle de police dimanche à Bergerac cumule 14 condamnations et roulait sans permis

Le conducteur de la voiture qui a forcé un contrôle de police dimanche à Bergerac est convoqué devant la justice ce mercredi 17 juin.

L'homme qui a forcé en voiture un contrôle de police dimanche à Bergerac (Dordogne) est présenté à un juge d'instruction mercredi 17 juin en vue de sa mise en examen, rapporte France Bleu Périgord. Il est soupçonné d'avoir foncé sur les policiers.



Agé de 24 ans, il est bien connu de la justice, cumule déjà 14 condamnations, avait déjà fait de la prison. Il roulait sans permis de conduire. Un juge des libertés va être saisi. Il pourrait décider le placement en détention provisoire du jeune homme.

Le conducteur et son passager blessés par balle puis interpellés

Dimanche à 18h50, une voiture, avec deux jeunes gens à bord, a tenté d'échapper à un contrôle de police, rue Chanzy à Bergerac. Selon le procureur, les policiers - gyrophare et sirène en marche - ont ensuite pris en chasse la voiture des fuyards jusqu'à l'autre côté de la rivière Dordogne, avant de la bloquer devant le lycée Jean-Capelle.



Le conducteur s'est arrêté et l'un des policiers s'est avancé. Mais il a redémarré. L'adjoint de sécurité a alors tiré un coup de feu vers le véhicule qui fonçait dans sa direction. La voiture a poursuivi sa fuite avant d'être abandonnée quelques rues plus loin, moteur allumé et portes ouvertes. Les policiers ont alors vu les traces de sang sur les sièges, avant d'interpeller les deux fuyards.

Le conducteur de la voiture avait été blessé à la cuisse, et son passager de 21 ans blessé au bras.



Deux enquêtes ont été ouvertes dans cette affaire. L'une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et conduite sans permis confiée à la police judiciaire de Périgueux et l'autre confiée à l'IGPN, la police des polices, pour le coup de feu tiré par le policier.