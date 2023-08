Sainte-Soline : après les affrontements contre les méga-bassines, un "Convoi de l’eau" s’élance

Vendredi 18 août, quelques mois après les affrontements de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), les opposants aux méga-bassines participent à un "Convoi de l’eau". Ils escomptent parcourir 300 km pour rejoindre Paris, en passant par Orléans.

Vendredi 18 août, des centaines de personnes sont sur la route à tracteur ou à vélo. Une manifestation itinérante contre les bassins de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), car le site est interdit au public. L’ambiance est festive, mais ils sont là pour exprimer leur opposition à ces retenues d’eau de grande capacité. Ils sont partis pour 300 km à travers cinq départements, en passant par l’agence de l’eau d’Orléans (Loiret) qui subventionne les projets de retenues. Ils finiront les 26 et 27 août à Paris.

Les Soulèvements de la terre présents

Les participants dénoncent une privatisation de l’eau. "L’eau, c’est un bien commun. On ne peut pas la garder pour quelques-uns. Il faut la partager", assure un manifestant. Une autre "espère que le bon sens va revenir et qu’on aura de l’eau pour tout le monde". Aux côtés de la Confédération paysanne et du collectif Bassines non merci ! se trouvent les Soulèvements de la terre, dont la dissolution a été annulée par le Conseil d’Etat. Tous demandent une suspension du chantier et une concertation basée sur des études scientifiques transparentes.