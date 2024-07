Mégabassines : le préfet de Charente-Maritime étend l'interdiction de manifester au centre de La Rochelle

Le préfet de Charente-Maritime signe un nouvel arrêté jeudi 18 juillet pour étendre l'interdiction de manifester des anti-bassines au centre de La Rochelle, rapporte France Bleu La Rochelle. L'arrêté indique que les manifestations seront interdites dès 6 heures samedi matin et pendant 24 heures.

"Il est hors de question de voir des violences en centre-ville de La Rochelle, un jour de forte présence de touristes", a déclaré Brice Blondel, préfet du département. Mercredi, le préfet, avait interdit l'accès au grand port maritime de La Rochelle. Les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres interdisent également les rassemblements.

Plus de 3 000 gendarmes mobilisés

Les collectifs "Bassines Non Merci", "Soulèvements de la Terre" et "Stop Mégabassines" ont annoncé l'organisation d'une mobilisation internationale du 16 au 21 juillet en Poitou-Charentes, avec la commune de Melle (près de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres) comme épicentre de la contestation. Plus de 4 500 opposants aux mégabassines sont déjà réunis jeudi au "Village de l'eau" dans les Deux-Sèvres.

Selon les autorités, qui craignent des violences lors de manifestations interdites, "10% de black blocs" sont présents. Plus de 3 000 gendarmes sont mobilisés autour de la commune de Melle. Cette mobilisation internationale intervient plus d'un an après les affrontements entre manifestants radicaux et forces de l'ordre à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) fin mars 2023.