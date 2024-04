Disparition d'Erwan dans les Deux-Sèvres : une battue citoyenne organisée le 14 avril

Une battue citoyenne est organisée dimanche 14 avril à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) pour tenter de retrouver Erwan, le jeune homme de 18 ans disparu le 11 février, après une soirée en boîte de nuit, rapporte jeudi France Bleu Poitou.

L'annonce de cette nouvelle battue a été faite sur les réseaux sociaux par les proches de l'étudiant. Ils donnent rendez-vous à 9h sur le parking public de la discothèque La Morinière, où le jeune homme a été vu pour la dernière fois dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février. Il est conseillé d'amener bottes, gilets de sécurité et bâtons. "Plus nous serons nombreux, plus nous couvrirons de zones et plus nous aurons de chances de trouver quelque chose", écrivent ses proches.

Erwan n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février. C'est sur le parking de la discothèque La Morinière à Moncoutant-sur-Sèvre que le jeune homme a été vu, seul, pour la dernière fois, peu avant 2h du matin, d'après les images de vidéosurveillance. Selon France Bleu Poitou, le jeune homme, alcoolisé, a été expulsé pour un "comportement inapproprié". Le parquet de Niort ajoute que "son téléphone a émis jusqu'à 2h50". Une enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte.