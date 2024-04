Disparition d'Erwan dans les Deux-Sèvres : un corps retrouvé dans la rivière à Moncoutant-sur-Sèvre, là où le jeune homme a disparu il y a près de deux mois

Un corps a été repêché à Moncoutant-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres, jeudi 4 avril, peu après 16h15, indique dans un communiqué le procureur de la République de Niort, relayé par France Bleu Poitou. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit du corps d'Erwan. Une autopsie et des analyses ADN sont prévues.

"Un corps sans vie a été découvert par un pêcheur dans un bras de la Sèvre nantaise à Moncoutant-sur-Sèvre. Le parquet de Niort a immédiatement ouvert une enquête en recherche des causes de la mort confiée à la section de recherches de Poitiers et à la brigade des recherches de Parthenay et se rend sur place en présence d’un médecin légiste et de la brigade nautique de La Rochelle", précise le procureur Julien Wattebled.

Le jeune homme de 18 ans avait disparu à Moncoutant-sur-Sèvre le 11 février, après une soirée en boîte de nuit. C'est sur le parking de la discothèque La Morinière à Moncoutant-sur-Sèvre que le jeune homme a été vu, seul, pour la dernière fois, peu avant 2h du matin, d'après les images de vidéosurveillance. Selon France Bleu Poitou, le jeune homme, alcoolisé, avait été expulsé pour un "comportement inapproprié". Le parquet de Niort ajoute que "son téléphone a émis jusqu'à 2h50". Une enquête pour "disparition inquiétante" avait été ouverte.