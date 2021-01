Charente : une paire de charentaises offerte aux anciens

À Chabanais (Charente) les élus font la tournée avec des charentaises. En raison des restrictions sanitaires et de l'annulation du repas des aînés, les élus ont tenu à faire plaisir, mais de manière différente. Le pari est réussi : "C'est mieux que des chocolats pour moi !", s'exclame Marie Dupuy, une bénéficiaire. Plus de 200 paires de charentaises ont été distribuées.



Faire plaisir aux anciens

La charentaise est un produit emblématique de cette génération qui a toujours connu cet article. La municipalité de Chabanais a passé commande auprès de la dernière manufacture qui, en Charente, utilise la technique du cousu-retourné. "Je sais les difficultés rencontrées par les ateliers de fabrication de chaussons et donc on donne un coup de pouce à l'entreprise et j'espère qu'on fait plaisir à nos anciens en leur offrant une paire de charentaises", explique le maire Michel Boutant

