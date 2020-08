Disparus depuis une semaine, un skipper breton et sa fille secourus au large de La Rochelle

Les secours en mer avaient lancé l'alerte via une publication sur les réseaux sociaux, avant que des proches des disparus la relaient à leur tour.

Un père et sa fille ont été retrouvés jeudi 20 août sur leur voilier à plus de 550 kilomètres au large de La Rochelle (Charente-Maritime), rapporte France Bleu Armorique. Ils étaient partis mardi 11 août de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) en direction du Portugal. Le CROSS Corsen (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage), avait lancé l'alerte via une publication sur les réseaux sociaux, relayée par les proches des deux membres d'équipage, le père et sa fille.

L'homme âgé de 44 ans et sa fille de 17 ans ont envoyé un message jeudi dernier par radio maritime (VHF), concernant un incident technique à bord du voilier. Le message a été reçu par un navire de commerce. Ils ont été récupérés par le cargo mais le bateau, long de 15 mètres, est à la dérive. On ignore pour l'heure l'origine du problème qu'ont rencontré ce père et sa fille.

Ce bateau avait participé à la Route du Rhum 2018 et était équipé d'une balise de détresse. La zone étant sous responsabilité britannique, le centre de sauvetage de Falmouth, au Royaume-Uni, est en charge du sauvetage, en partenariat avec les autorités maritimes françaises.