Seine-Maritime : un lynx ou un caracal signalé dans deux communes, l'Office français de la biodiversité ouvre une enquête

Plusieurs personnes ont repéré un gros félin aux grandes oreilles pointues sur les communes de Bréauté et de Bernières, en Seine-Maritime, dimanche 16 puis lundi 17 février 2020, rapporte France Bleu Normandie.

La gendarmerie de Seine-Maritime partage les photos sur Facebook et Twitter en expliquant qu'a priori "il s’agirait d’un lynx d’une espèce non européenne". Dans les commentaires, plusieurs internautes indiquent qu'il s'agirait plutôt d'un caracal, un animal qui vit habituellement en Afrique. La gendarmerie conseille de "ne pas chercher à capturer l'animal mais le signaler".

#Insolite

Dimanche et lundi un LYNX a été signalé à BREAUTE et BERNIERES

L’Office Français de la Biodiversité va enquêter

A priori il s’agirait d’un lynx d’une espèce non européenne

Ne pas chercher à capturer l'animal mais le signaler

