Deux croquis d'Henri Matisse découverts dans une maison de Rouen vendus aux enchères

Jusqu'ici inconnus, les deux croquis sont signés d'un grand peintre : des dessins de 1910 dont un probable autoportrait d'Henri Matisse avec son ami de toujours, le docteur Léon Vassaux. Ces esquisses ont été trouvées presque par hasard dans le grenier d'une habitante de Rouen (Seine-Maritime). "Je suis tombée sur ces deux dessins qui étaient glissés dans un livre, j'ai reconnu la signature de Matisse", décrit Maître Madeleine Guéry, commissaire-priseur.



De 3 600 euros à 10 500 euros aux enchères

Authentifiés par le petit-fils de Matisse, les croquis ont été mis à prix 3 000 euros chacun. En temps normal, c'est plus du triple. "Ça reste une estimation correcte, parce qu'il faut savoir que ce type de dessin humoristique qui a dû être fait sur un coin de table par le peintre pour son ami, je n'en ai pas vu. On a décidé de les présenter en l'état, sans les faire encadrer, sans les faire restaurer", poursuit Madeleine Guéry. Les enchères se sont emballées : 3600 euros pour le dessin du médecin, et plus de

1000 pour le livre dédicacé du peintre. L'autoportrait s'est quant à lui vendu à 10 500 euros.

