Naufrage du Mylanoh : quatre marins placés ont été placés en garde à vue

Le 3 février 2022, le chalutier le Mylanoh coulait au large du Havre avec trois hommes à bord. Dans la matinée du 19 janvier, quatre marins ont été interpellés.

David Aubry est un père éprouvé. Son fils, Alan, âgé de 17 ans, était la plus jeune victime du naufrage du chalutier le Mylanoh qui a eu lieu le 3 février 2022. Cela fait un an que les familles s’interrogent. Qu’est-il arrivé aux membres de l’équipage du Mylanoh ? Dans la matinée du jeudi 19 janvier, quatre personnes ont été placées en garde à vue. Il s’agit des pêcheurs et du capitaine du bateau qui avait donné l’alerte.

Les gardes à vue ont été levées

Au large du Havre, ils avaient appelé au secours après avoir heurté la coque déjà retournée du Mylanoh. L’analyse de l’épave suggère un autre scénario. Et si leur bateau avait fait chavirer le Mylanoh ? Le père d’Alan attend des réponses. "Si c’est eux qui ont fait l’accident, qu’ils disent que c’est eux. Ça arrive à tout le monde un accident", déclare-t-il. Le capitaine du bateau a maintenu sa première version. Les gardes à vue ont été levées mais l’enquête se poursuit.