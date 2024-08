"Recherche logement étudiant" : un éleveur trouve un appartement pour sa fille grâce... à ses yaourts

Éric Lepage, agriculteur de Saint-Jean-d'Elle (Manche), près de Saint-Lô, n’avait pas le temps de chercher un hébergement pour sa fille cet été. Il a donc publié fin juillet sa recherche immobilière sur les pots de yaourts qu'il commercialise en région parisienne, rapporte France Bleu Cotentin : "Recherche logement étudiant pour ma fille Juliette qui quitte sa Normandie en septembre." L’annonce comportait aussi son numéro de téléphone portable.

"Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, confie-t-il à France Bleu. On a eu quelques dizaines d'appels, quelques dizaines de SMS, des gens qui voulaient me prêter des biens pour me dépanner, d'autres qui veulent même vendre comme cette mamie qui me proposait la chambre de son petit-fils. Ce sont des trucs super marrants, mais ça vient du cœur", raconte Éric Lepage.

Du "bon sens paysan"

Le responsable de la Ferme des Glycines doit signer un bail ce mois-ci et pour lui, cette idée est "juste du bon sens paysan". "Ma démarche est honnête. Donc, je suis tombé sur des gens honnêtes, ça existe encore, heureusement. Ce qui est marrant aussi, c'est quand on s'aperçoit qu'un produit alimentaire, basique, peut véhiculer plein de choses. Là, c'est une recherche d'appartement, mais finalement, je pourrais aussi proposer la reprise de mon exploitation."

À 53 ans, Eric Lepage espère en effet passer la main de son exploitation de 90 hectares très bientôt, car ses enfants ne sont pas intéressés pour la reprendre. Sa fille Juliette commencera ses études supérieures en animation spectacle le mois prochain.

Des amis le sollicitent désormais : "J'ai des copains qui me demandent de laisser mon annonce parce qu'ils sont aussi en recherche. Je crois que je vais devenir agent immobilier", plaisante-t-il, tout en reconnaissant que "c'est quand même triste qu'en tant qu'agriculteur, on ne puisse pas se dégager du temps pour ses enfants".