Manche : des bacs écolos pour protéger les rivières

Depuis trois ans, dans la Manche, des bacs sont installés le long des rivières et des fleuves pour permettre de récupérer le plastique accumulé sur les berges. Reportage.

À vélo, Mélanie Plasger, chargée de terrain et d'animation à l'ANPER-TOS (Association nationale pour la protection des eaux et des rivières), emprunte le chemin de la récolte du plastique. Tous les mois, elle relève les déchets accumulés dans le bac à rive, placé aux abords de la Vire. "On les sépare par matière, et ensuite on fait une pesée", confie-t-elle. La Manche compte 80 de ses boîtes, installées par l'ANPER. En trois ans, 500 kg de plastiques ont été ramassés par les promeneurs ou les pêcheurs.



Sensibiliser les nouvelles générations

Ce matin-là, les détritus récoltés passent entre les mains d’écoliers, qui vont devoir les recycler. L’association intervient régulièrement dans les écoles, afin de sensibiliser les plus jeunes à la pollution des eaux. "Tous ces plastiques, il y en a 80% qui proviennent des rivières. Donc il faut les arrêter en amont, et quand on explique ça aux enfants ils savent très bien le réexpliquer aux parents", note John Philipot, président de l'association nationale pour la protection des eaux et des rivières.