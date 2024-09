Érosion du littoral : en Normandie, un camping déménagé avant d'être englouti

En Normandie, confronté à la montée des eaux et à l'érosion, le camping municipal de Quiberville-sur-Mer a dû être déplacé de 700 mètres. C’est une première en France.

À Quiberville-sur-Mer (Seine-Maritime), le camping situé à quelques mètres de la mer a été détruit. "Si demain la mer débordait, vous aviez un endroit très dangereux", confie Jean-François Bloc, le maire (centre droit) de la ville. Le camping est régulièrement inondé, coincé entre un fleuve côtier souvent en crue, et la mer qui avance.

Un nouveau camping 700 mètres plus haut

Le maire a donc pris le problème à bras-le-corps, et fait construire un nouveau camping 700 mètres plus haut, qui a ouvert durant l’été. Les habitués, eux, n’ont pas tous suivi. "60% n’ont pas suivi, mais du coup on est sur une nouvelle clientèle, et on va fidéliser les gens petit à petit", espère Camille Goulm, la directrice de l’établissement. Martine et Jean-Pierre, des habitués de l’ancien site, ont suivi le mouvement, même si la mer est désormais un peu loin.



Un vaste projet d’aménagement du territoire est en cours. Un petit fleuve, la Saâne, va retrouver son cours d’autrefois, sur l’ancien camping, et un vieux pont, qui bouchait la circulation de l’eau, sera remplacé par un autre, permettant à la nature de reprendre ses droits.