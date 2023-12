Reportage "C'est un beau cadeau de Noël" : des petites communes paient pour avoir leurs distributeurs de billets

La commune de Carpiquet, près de Caen, compte plus de 3 000 administrés et jusqu'au 1er décembre, elle n'avait aucun distributeur de billets. Elle vient d'en accueillir un, le tout premier de son existence. Il s'agit d'un distributeur indépendant. Faute de banques, parce qu'elles sont parties ou ne sont tout simplement jamais venues n'y trouvant pas d'intérêt, des municipalités comme Carpiquet se débrouillent par leurs propres moyens et paient pour faire installer un distributeur de billets.

Le nombre de ces DAB indépendants est en hausse en France, avec 571 points en métropole selon le décompte de juillet dernier de la Banque de France. Trois opérateurs se partagent le marché : Loomis, Euronet et Brink's. Et à Carpiquet, il était très attendu des habitants : "C'est très utile. Ça fait longtemps que c'était réclamé ici. On ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi il n'y en avait pas avant".

Avant, pour retirer de l'argent, il fallait faire quatre ou cinq kilomètres pour aller à Caen ou dans un centre commercial. "C'est top, c'est à proximité de nos commerces donc c'est encore mieux, explique Kevin, le gérant de la fromagerie. On a beaucoup de nos clients qui reviennent au paiement en espèces. Souvent, les clients se garent sur les places bleues devant chez nous. Ils retirent de l'argent et comme ils voient une fromagerie, ils se disent 'allez, pourquoi pas, je vais aller dépenser mes sous'".

Un loyer de 1 000 euros

Fanny, la fleuriste, est installée à Carpiquet depuis 14 ans. "On me demandait huit à dix fois par semaine où était le distributeur. C'est un soulagement de pouvoir conseiller les gens et de leur dire d'aller juste en face. Quand les habitants d'ici viennent acheter des fleurs, ils nous en parlent. Ils nous disent : 'Depuis le temps qu'on l'attendait'. On dirait vraiment qu'un monument vient d'être installé", indique la commerçante.

"C'est un beau cadeau de Noël", assure Pascal Sérard, le maire Horizons de Carpiquet qui a d'abord tenté de convaincre des banques de s'installer.

"On a fait une bonne dizaine de banques. Certaines,c'était un non immédiat, d'autres disaient qu'elles allaient étudier notre dossier. Et rien n'a abouti." Pascal Sérard, maire de Carpiquet à franceinfo

La commune s'est donc tournée vers Loomis, à qui elle paie un loyer dégressif. Fixé à 1 000 euros par mois, il diminue quand le nombre de retraits augmente. Elle a aussi versé environ 50 000 euros pour l'installation du distributeur. "Ils nous ont dit que sur les six premiers jours, il y avait eu 26 000 euros de retraits, avec une bonne moyenne d'environ une centaine d'euros. Et ce n'est pas mal. De toute façon, on aura un décompte exact tous les mois", précise l'élu.

Loomis France a installé 160 distributeurs dans le pays, dont 40% en zone rurale. Pour son président, Michel Tresch, le liquide a de l'avenir. "Il n'y a jamais eu autant de cash en circulation qu'actuellement. Près de 50% des paiements effectués sur les points de vente sont réalisés en espèces. Il y a donc encore un vrai besoin", assure-t-il.

Selon la Banque de France, le nombre de distributeurs de billets en métropole a diminué de plus de 12% depuis 2018. Et 80% de la population se trouvent à moins de cinq minutes en voiture du distributeur le plus proche. Au total, en 2022, il y avait 46 249 DAB en France métropolitaine. La Fédération bancaire française assure que "l'évolution du réseau de DAB suit naturellement celle de la société, et l'accessibilité aux espèces reste, comme cela était le cas les années précédentes, à un excellent niveau". Elle souligne aussi que "la baisse du nombre de DAB est compensée par le développement continu, depuis plusieurs années, de points d'accès privatifs aux espèces", autrement dit des points de distribution dans les commerces.