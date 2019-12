DIRECT. Mayotte : le département est placé en alerte rouge avant le passage du cyclone Belna

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MAYOTTE

• Le bras de fer est enclenché. Le Premier ministre Edouard Philippe et le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez se disent tous les deux déterminés. Toutefois, le gouvernement pourrait lâcher du lest sur certains points. Nous les listons dans cet article. Emmanuel Macron réunit ce soir, à l'Elysée, le chef du gouvernement et les ministres concernés pour une "réunion de travail".



• Le compteur de la 33e édition du Téléthon a atteint 74,6 millions d'euros. Il s'agit d'une hausse par rapport à l'édition 2018 : le compteur affichait quelque 69,3 millions d'euros de promesses de dons.



• Mayotte est placée en alerte rouge cyclonique avant le passage du cyclone Belna. Le préfet de Mayotte a pris un arrêté de mise à l'abri des populations les plus exposées, alors que l'aéroport a fermé.



• L'aventurier Mike Horn, en perdition lors de son expédition sur la banquise arctique, a été sauvé.

: Une pensée pour nos amis mahorais et comoriens. Bon courage.

: Bon courage à nos amis de Mayotte, petite île magnifique.

: Mayotte, surpeuplée et très pauvre. Ça risque de faire des dégâts. De tout cœur avec eux.

Dans les commentaires, vous avez une pensée pour les habitants de Mayotte qui se préparent à affronter

: Mayotte est placée en alerte rouge cyclonique avant le passage du cyclone Belna.

: Le cyclone Belna se renforce. Des rafales à 160 km/h sont maintenant attendues, indique Laurent Floch, directeur de Météo France Mayotte.

: Le cyclone tropical Belna s'élargit alors qu'il doit passer à une cinquantaine de kilomètres de Mayotte. Des rafales jusqu'à 110 km/h sont attendues, rappelle le préfet de Mayotte.

: Mayotte se prépare au passage du cyclone Belna. "L'aéroport est fermé. Le préfet a pris un arrêté pour mettre à l'abri les populations les plus exposées", rapporte La 1ère. Le phénomène météo doit passer, cette nuit, à environ 50 kilomètres de l'île.



(MAYOTTE LA 1ERE / FACEBOOK)

