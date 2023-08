Mayotte : 8 millions d'euros débloqués pour la production d'eau potable, annonce le ministre des Outre-mer

La préfecture de Mayotte a annoncé, jeudi, de nouvelles restrictions d'eau, deux jours sur trois.

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, a annoncé, vendredi 25 août, un investissement de 8 millions d'euros pour envoyer un appareil produisant de l'eau potable à Mayotte, dans un contexte de grave sécheresse. La préfecture de Mayotte a annoncé, jeudi, de nouvelles restrictions d'eau, deux jours sur trois. Les deux réserves collinaires dont dépend l'approvisionnement en eau potable des habitants sont quasiment vides et la prochaine saison des pluies n'est attendue qu'en fin d'année.

"J'ai pris la décision il y a quelques jours de signer pour 8 millions d'euros complémentaires pour avoir un osmoseur qui permet d'avoir une eau en quantité plus importante de manière que dès le mois de novembre, on puisse éviter le pire", a déclaré le ministre, sur la chaîne Cnews.

Le ministre, nommé le 20 juillet, se rendra par ailleurs la semaine prochaine à la Réunion et à Mayotte, à la demande du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Le ministre a informé qu'il allait "lancer un vrai chantier pluriannuel pour "sortir de cette crise (...) dans les prochaines années". "C'est un chantier considérable, qui va demander un investissement formidable et l'Etat sera là avec tous ses services réunis et croyez bien que c'est ce message que je vais porter à Mayotte", a-t-il ajouté. Aujourd'hui, les seules mesures d'urgence mises en place sont la régulation du prix des bouteilles d'eau et l'augmentation de leur stock, notamment via des livraisons de La Réunion et de l'île Maurice.