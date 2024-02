Direct Crise à Mayotte : Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol et des visas territorialisés pour lutter contre l'immigration illégale

Une mesure "forte, nette, radicale." En déplacement à Mayotte dimanche 11 février, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce l'inscription de la fin du droit du sol sur ce territoire de l'océan Indien, dans une révision constitutionnelle. "Il ne sera plus possible de devenir Français si l'on n’est pas soi-même enfant de parents français", a-t-il déclaré. Afin de lutter contre l'immigration illégale à Mayotte, le ministre a également annoncé la fin des visas territorialisés. Suivez notre direct.



Un "projet de loi d'urgence pour Mayotte" à venir. Un "projet de loi pour Mayotte" sera présenté "avant l'été en Conseil des ministres", a précisé Marie Guévenoux, la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer lors de son déplacement sur l'île avec Gérald Darmanin.

Une opération Wuambushu 2". Gérald Darmanin et Marie Guévenoux, en déplacement à Mayotte, préparent une nouvelle opération "contre la délinquance et l'immigration illégale", Wuambushu 2. Cette opération "a donné d’énormes résultats dans la destruction des bourgades, dans la lutte contre l’immigration irrégulière mais, bien sûr et surtout, contre la délinquance avec 60 chefs de bandes arrêtés et désormais condamnés et incarcérés", s'est félicité Gérald Darmanin.

La mise en place un "rideau de fer". La France mettra en place "bientôt un rideau de fer dans l'eau qui empêchera le passage des kwassa kwassa et des bateaux et des filières d'immigration irrégulière venant notamment de l’Afrique des grands lacs", a aussi annoncé Gérald Darmanin dans sa vidéo. Il précise également qu'il y aura "beaucoup plus de moyens d’interception, des nouveaux radars".