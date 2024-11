Au moins 25 morts dans le "naufrage volontaire" d'une embarcation entre les Comores et Mayotte

Au moins 25 personnes sont mortes entre l'archipel des Comores et l'île française de Mayotte après le naufrage de leur embarcation, a annoncé lundi 4 novembre l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans l'Est et la Corne de l'Afrique. "L'OIM Comores est attristée d'apprendre la mort d'au moins 25 personnes après le naufrage volontaire de leur embarcation provoqué par des trafiquants au large des îles Comores, entre Anjouan et Mayotte, dans la nuit de vendredi à samedi", a déclaré l'agence de l'ONU dans un communiqué.

Le bateau transportait une trentaine de personnes, dont sept femmes, deux enfants de six et deux ans, ainsi que deux nourrissons, d'après le récit des cinq survivants. Ces derniers ont été secourus par des pêcheurs samedi matin. Deux autres naufrages meurtriers de "kwassa kwassa", nom des pirogues comoriennes, ont eu lieu ces trois derniers mois dans la même zone, où les Comores et Mayotte ne sont séparés que de 70 kilomètres.

En septembre, un bateau transportant douze personnes à son bord n'avait jamais atteint Mayotte après avoir pris la mer depuis Anjouan. Un mois, plus tôt, en août, huit personnes étaient mortes dans des circonstances similaires. Le bras de mer séparant l'archipel des Comores de Mayotte, devenu un département français en 2011, est une route migratoire particulièrement meurtrière.