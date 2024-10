Martinique : toujours aucun accord entre l'État et les manifestants

En Martinique, des émeutes ont éclaté pour lutter contre la vie chère. Malgré des négociations entre les deux camps, aucun accord n'est en vue.

Des policiers lourdement équipés ont été déployés, et les habitants ont reçu la consigne de rester chez eux. Si la nuit est restée calme en Martinique, c'est avant tout grâce à la mise en place d'un couvre-feu. À la table des négociations ce soir, il n'y a toujours aucun accord entre l'État et les manifestants. Se nourrir en Martinique coûte 40 % plus cher qu'en métropole, et les syndicats locaux demandent donc un alignement des prix avec le continent. Un effort que les industriels et le gouvernement ne veulent pas effectuer pour le moment. "On ne peut pas faire tous les produits", indique l'industriel agroalimentaire Robert Parfait.

La CRS-8 en renfort

Ce désaccord dure désormais depuis quatre jours, durant lesquels l'île s'est embrasée. Trois personnes sont décédées dans des affrontements avec les forces de l'ordre et 26 policiers et gendarmes ont été blessés. Aujourd'hui, l'étendue des dégâts sur l'île est considérable. Pour maintenir l'ordre, l'État a décidé d'envoyer la CRS-8 en renfort, une unité créée pour lutter contre les violences urbaines.

