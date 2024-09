Martinique : les blocages se poursuivent contre la vie chère Durée de la vidéo : 1 min Martinique : les blocages se poursuivent contre la vie chère Martinique : les blocages se poursuivent contre la vie chère (FRANCEINFO) Article rédigé par franceinfo - M. Dolphin, M. Martel, A. Belderrain, P. Gueny France Télévisions 23h info franceinfo

Après les conducteurs de taxi et les commerçants, les chauffeurs routiers ont rejoint la mobilisation contre la vie chère en Martinique, mardi 24 septembre. "Ici, on ne vit pas, on survit", déplore un habitant.

Mardi 24 septembre, très tôt dans la matinée, ils étaient une dizaine de chauffeurs routiers à se rassembler près d'un rond-point en Martinique. Après les conducteurs de taxi et les commerçants, ils rejoignent la mobilisation contre la vie chère. Autour d'eux, quelques habitants étaient également présents pour les soutenir et dénoncer la hausse des prix. "Ici, on ne vit pas, on survit", confie un homme. De nouvelles grèves prévues jeudi Durant toute la matinée, plusieurs groupes ont convergé vers Fort-de-France. La plupart des axes stratégiques pour rejoindre la ville ont été bloqués. Cette opération escargot vise à alerter contre l'explosion des coûts dans le secteur routier. Éric Littorie n'a pas l'habitude de manifester. Mais ce chauffeur routier n'a pas hésité à prendre sa journée pour se mobiliser. Si la situation n'évolue pas, il est même prêt à renouveler les blocages pour se faire entendre. De nouvelles grèves sont prévues jeudi, cette fois-ci dans le secteur de la santé.