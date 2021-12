Crise en Martinique : 150 enquêtes ont été ouvertes après des pillages

Des pharmacies ont notamment été victimes d'actes de vandalisme, de même que plusieurs enseignes de la grande distribution, des commerces, et même un centre de tri, où des dizaines de colis de Noël ont été éventrés et leur contenu dérobé.

Près de 150 enquêtes ont été ouvertes en Martinique, après les violences accompagnées de pillages commis en marge des blocages et de la grève générale, qui a débuté le 22 novembre 2021, a déclaré la procureure de la République de Fort-de-France, Clarisse Taron, mercredi 8 décembre.

Au total, une cinquantaine de personnes ont été déférées devant un juge, dont une douzaine ont été placées en détention, a précisé Clarisse Taron sur une chaîne de télévision locale, ajoutant que "les affaires les plus graves et les plus lourdes sont encore à venir".

Dans le cadre de ces enquêtes, la gendarmerie de Martinique a procédé à une nouvelle interpellation mardi soir. Il s'agit d'un homme originaire de Sainte-Lucie, soupçonné de recel et placé en garde à vue, après les pillages et cambriolages perpétrés ces derniers jours dans différents commerces de l'île.

"Intercepter les pilleurs"

Des pharmacies ont notamment été victimes d'actes de vandalisme, de même que plusieurs enseignes de la grande distribution, des commerces, et même un centre de tri, où des dizaines de colis de Noël ont été éventrés et leur contenu dérobé.

"Depuis trois jours, nous multiplions les opérations pour intercepter les pilleurs mais également les recels des pillages", a fait savoir le général William Vaquette, commandant de la gendarmerie de la Martinique.

Il a notamment cité "une fourgonnette avec des vêtements de marque, des deux roues, beaucoup de produits dont nous ignorions la provenance, qui venaient d'être chargés dans une yole [un bateau de pêche], qui vraisemblablement partait vers Sainte-Lucie".