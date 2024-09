Manifestations contre la vie chère en Martinique : un motard "non casqué" et "roulant à vive allure" est mort "en marge des attroupements", selon le préfet

Un motard de 31 ans est mort "en marge des attroupements" contre la vie chère, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 septembre, dans la commune du François en Martinique, annonce le préfet dans un communiqué. Le pilote "non casqué" roulait "à vive allure" sur son véhicule "sans plaque d'immatriculation" quand il a perdu le contrôle et percuté une rambarde de sécurité, poursuit-il. "Son corps sans vie a été découvert par les pompiers dans un champ en bordure de la chaussée", ajoute le préfet de la Martinique. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.

Par ailleurs, dans la nuit de jeudi à vendredi, "trois barrages ont été érigés et enflammés au Lamentin, huit dans le sud de l'île entre Saint-Esprit, Le François et Rivière-Salée", selon la préfecture. Certains ont été levés, dans la nuit, par les forces de l'ordre, qui ont été la cible "de nombreux jets de projectiles et des coups de feu". Vendredi matin, en Martinique, il reste encore trois barrages en place, notamment à Carrère et Jeanne d’Arc au Lamentin. Ils doivent être levés "prochainement" pour rétablir la circulation, précise le préfet, qui "appelle à nouveau au retour au calme et à la prudence".