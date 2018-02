Lot : disparition inquiétante d'un jeune homme, un appel à témoin lancé

Romain Vernejoul, 25 ans, a disparu depuis mercredi. Des témoins l'ont vu pour la dernière fois dans le village de Gagnac-sur-Cère.

Romain Vernejoul a disparu. Ce jeune homme a été vu pour la dernière fois mercredi 7 février à Gagnac-sur-Cère, un village du Lot. La gendarmerie a lancé un appel à témoins, samedi 10 février, pour tenter de le retrouver.

La #gendarmerie du #Lot lance un appel à témoin dans le cadre d'une #disparition inquiétante.



Romain Vernejoul a été vu pour la dernière fois mercredi, à Gagnac-sur-Cère.



Si vous l'avez aperçu, vous pouvez contacter la brigade de Saint-Céré au 05.65.10.14.85 ☎ pic.twitter.com/nR53clF12R — Préfet du Lot (@Prefet46) 10 février 2018

Selon La Montagne, le jeune homme est âgé de 25 ans. Il est mince, mesure 1m85 et a les cheveux courts. Lorsqu'il a disparu, il portait un bonnet avec des motifs géométriques blancs, une écharpe et des chaussures de randonnée grises. Il était équipé de bâtons de marche et transportait une tente igloo rouge bordeaux sur son dos.

Toute personne l'ayant aperçu ou disposant d'informations est invitée à appeler la brigade de gendarmerie de Saint-Céré au 05 65 10 14 85.