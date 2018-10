Culture : une visite de musée pour les enfants sous le signe des bisous

Au musée du Louvre-Lens (Pas-de-Calais), une visite spécialement conçue pour les enfants les invite à chercher les bisous cachés dans l'exposition Amour. Cette chasse aux bisous a pour but de leur faire découvrir des œuvres habituellement réservées aux adultes. "C'est romantique", juge un petit garçon. Un peu gênés de prime abord face à des tableaux où des personnages s'embrassent, les enfants se libèrent petit à petit et finissent par eux aussi dessiner des scènes romantiques. Les sens s'éveillent et l'inspiration se libère.

"Un enfant, c'est très sensible à ce qu'il trouve beau"

Si l'un se sent embarrassé par la scène, une petite fille, elle, dessine un cœur et un autre tente de reproduire un baiser. "Je dessine des personnes qui s'embrassent parce que le titre c'est une collection de bisous, alors ça fait penser à l'amour", analyse-t-il. "Ils retiennent beaucoup par les émotions, par une ambiance, par un ressenti. Un enfant, c'est très sensible à ce qu'il trouve beau", explique Nathalie Duparque, médiatrice culturelle au Louvre-Lens. À la fois ludiques et pratiques, au total une dizaine d'ateliers comme celui-ci sont proposés aux enfants pendant toutes les vacances.

