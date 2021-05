Enseignement : des mobilisations partout en France pour les langues régionales

Partout en France, des défenseurs des langues régionales et de leur enseignement ont défilé, samedi 29 mai. À Guingamp dans les Côtes-d'Armor, 6 000 personnes étaient réunies derrière des drapeaux bretons selon la préfecture, dont beaucoup d'élèves issus de ces écoles bilingues. "On arrive à gérer entre les deux parce que l'on a appris le breton depuis notre plus jeune âge. C'est un avantage que l'on a et on essaye de nous retirer cet avantage, je trouve ça honteux", regrette un élève venu manifester.



"C'est notre patrimoine !"

À l'origine de leur colère, la décision du Conseil constitutionnel de censurer l'enseignement immersif, c'est à dire un enseignement effectué en grande partie dans une langue autre que le Français. À Bordeaux (Gironde), les professeurs de ces écoles ne voient pae le problème. "Ce n'est pas parce que l'on parle une autre langue que le français que l'on devient anti-français, non ! On parle l'occitan, et on parle le français", explique l'une d'entre elle. "C'est notre patrimoine !", abonde une autre.