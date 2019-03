L'espérance de vie ne progresse plus aussi vite qu'avant

En France, on vit aujourd'hui en moyenne 85,4 ans si on est une femme et 79,5 ans si on est un homme, d'après L'Institut national d'études démographiques (INED). "Depuis 5 ans, la courbe de progression de l'espérance de vie va moins vite. Le gain n'est plus que d’un mois et demi par an pour les hommes et d'un mois par an pour les femmes, explique sur le plateau de France 2 Nabila Tabouri. Alors que depuis les années 1950 l'espérance de vie progressait de trois mois par an en moyenne."

Le cancer, première cause de décès en France

Plusieurs causes sont mises en avant par les scientifiques de l'INED. "La première cause est la grippe, ces derniers hivers étaient particulièrement meurtriers. Le virus a entrainé un surcroit de 20 décès par an, surtout parmi les personnes âgées", détaille Nabila Tabouri. Autre facteur, le cancer est devenu la première cause de décès en France, avec une évolution notable pour les femmes de 50 ans et plus.

