Une start-up parisienne commercialise un défibrillateur destiné aux particuliers

Cinquante mille personnes succombent à un arrêt cardiaque chaque année en France et 70% se déroulent à domicile. Une entreprise a donc décidé de développer un modèle de défibrillateur compact à installer chez soi pour intervenir rapidement et augmenter les chances de survie des victimes. #IlsOntLaSolution

C’est un petit boitier qui peut sauver des vies. Il est plus petit que les modèles disponibles dans les espaces accueillant du public car il est destiné aux particuliers. Un défibrillateur ultraléger et portatif développé par une start-up parisienne. "On l’a repensé pour qu’il ne fasse pas peur. Il peut rentrer chez vous, en termes de design. C’est assez simple vous pouvez l’accrocher sur un mur, comme un objet du quotidien, extrêmement simple à utiliser". explique Johann Kalchman, cofondateur de Lifeaz.

En effet, l’appareil fonctionne comme les autres défibrillateurs que l’on retrouve dans l’espace public, avec une assistance vocale pour vous permettre d’effectuer les bons gestes. Car si de nombreux lieux accueillant du public sont équipés, huit arrêts cardiaques sur dix interviennent à domicile. D’où l’idée des concepteurs de donner au plus grand nombre le pouvoir de sauver des vies.

50 000 morts chaque année

Comme le rappelle le docteur Jérôme Lacotte, cardiologue, les premières minutes sont cruciales. Il faut intervenir dans les quatre, cinq premières minutes pour avoir une chance de survie, alors que le temps moyen d’arrivée des secours en France se situe autour de 13-15 minutes. Et la présence d’un défibrillateur à domicile, ou dans une copropriété, pourrait changer beaucoup de choses car dans 70% des cas, un témoin est présent et pourrait tout à fait agir.

Comptez un millier d’euros à l’achat, ou une trentaine en location mensuelle. Un budget qui n’a pas découragé Paul Joly, retraité à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, confronté dans sa vie à des décès par arrêt cardiaque et qui n’a pas hésité à s’équiper : "Quand je suis tombé sur ce défibrillateur domestique, j’ai trouvé que c’était une idée intéressante, compte tenu, dans mon histoire, du nombre de personnes que j’ai pu perdre, amis et famille, et qui auraient peut-être pu être sauvées".