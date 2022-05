Une chasseuse de déchets à Grenoble

FTR

Choquée de voir sa ville se transformer en dépotoir géant au fil des ans, Stefanie Bonnet a eu l’idée un jour d’organiser un ramassage des déchets dans l’agglomération grenobloise. Une collecte qui est vite devenue hebdomadaire. Tout est partie d’un constat « J’ai connu ma ville beaucoup plus propre et je suis assez choquée de voir une dégradation générale qui s’amplifie. J’estime qu’il y a urgence à agir ». Au début, elle a commencé en arpentant les rues de la métropole toute seule. Une chasse aux déchets dont elle n’est, malheureusement, jamais revenue les mains vides. Mégots, bouteilles et autres cannettes remplissent ses sacs-poubelles à chaque collecte. « La plupart du temps, on trouve beaucoup de déchets plastiques, on a aussi beaucoup de carton, on retrouve également des dizaines de bombes de crème chantilly » énumère cette grenobloise, engagée pour la protection de l’environnement. Un geste naturel qu'elle réalise depuis 10 ans maintenant. Une collecte citoyenne qu’elle mène désormais, accompagné d’une dizaine de bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme « Clean Walk" où sont recensés les ramassages de déchets dans l’hexagone.

Cleanwalk in Paris with @shaltaa1 - 26.09.2020



2 heures - 16 personnes - 6 000 mégots



Un échauffement avant une cleanwalk avec des centaines de personnes en 2021 ! pic.twitter.com/y5cswCNbo3 — Cleanwalk.org (@Cleanwalk_org) September 28, 2020

Les participants sont des sportifs comme Julie, adepte des joggings. « Je cours souvent des marathons. Lorsque je m’entraîne, je suis souvent obligé d’éviter les déchets qui jonchent la route."

Il y a aussi,de simples citoyens, comme André qui estime ne faire que son devoir « On a l’impression d’être utile, on ne va pas culpabiliser les gens, on vient pour faire du nettoyage, moi je suis très content de participer tous les mois à cette collecte de déchets."

Un engagement qui permet de récolter, à chaque sortie, près de 200 kilos de déchets. Stéphanie en appel désormais aux collectivités locales pour qu’elle organise des collectes citoyennes.