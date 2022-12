Un copilote intelligent pour personnes malvoyantes élaboré à Lausanne en Suisse

Comment apporter du confort et de la sécurité aux personnes malvoyantes pendant leurs déplacements ? Maël Fabien est un jeune doctorant en intelligence artificielle. Il développe depuis deux ans, avec son équipe, une solution inspirée des voitures autonomes. Le dispositif vient en complément de la canne, pour apporter de l'anticipation en détectant les obstacles en amont. #IlsOntLaSolution

En observant un piéton, déficient visuel, qui tentait de traverser la chaussée avec difficulté, le Breton Maël Fabien a eu l'idée d'apporter une nouvelle solution d'aide à la mobilité. Son harnais intelligent ne pèse que 900 grammes. Il est équipé de caméras grand angle à gauche, d'un mini-ordinateur sur la droite et d'une batterie dans le dos, derrière la nuque. Ce sont des sons qui préviennent des obstacles ou des piétons à éviter sur le chemin. Et pour ne pas obstruer le conduit auditif, les développeurs utilisent un casque à conduction osseuse pour transmettre les sons. Il repose sur la mâchoire et émet des vibrations qui sont ensuite conduites vers les oreilles internes.

Maël accepte les critiques, améliore quasi-instantanément l'outil, ça montre qu'on contribue à notre échelle à l'avancée du projet Ali Yusuf testeur de Biped

L'atout de l'équipe de Biped ? L'attention aux autres et l'empathie. Les jeunes ingénieurs de la start-up sont convaincus que le succès de leur solution réside dans la co-construction avec les personnes aveugles ou malvoyantes et les chercheurs. En les embarquant dans leur projet lors des toutes premières semaines de réflexion, ils ont gagné leur confiance et leur engagement.

Chaque prototype a été amélioré en fonction des expertises des uns et des autres. En deux ans de développement, 250 testeurs ont été accompagnés en ville par un membre de l'équipe, dans le métro, aux arrêts de bus, aux carrefours. Tous ont fait des retours d'expériences, qui ensuite, ont donné lieu à des modifications.

Il faut bien évaluer ce que l'on gagne en plus. On ne va pas aller dans l'innovation pour l'innovation ! Fatima Anaflous, orthoptiste basse vision Hôpital ophtalmique Jules Gonin, Lausanne

Pour la chargée de recherche de l'hôpital ophtalmique de Lausanne et orthoptiste basse vision Fatima Anaflous, l'humilité et la bienveillance de l'équipe a permis d'avancer très vite dans le développement de cette solution d'aide au déplacement. La jeune chercheuse a pour mission d'évaluer les gains dans le quotidien des futurs usagers de Biped. En 2023, Maël souhaite intégrer la détection de passages piétons et un GPS pour des instructions virage par virage.