Sur les plages bretonnes, des capteurs pour mesurer la toxicité des algues vertes

C'est un véritable fléau en Bretagne qui s'attend à vivre un nouvel été compliqué. La prolifération des algues vertes en décomposition sur les plages. Non seulement elles dégagent une odeur très forte qui dérange les touristes mais le gaz qui en émane est très toxique. Une plaie pour la commune d'Hillion dans les Côtes-d'Armor, qui a été obligée de fermer l'accès à la plage de Saint-Guimond à plusieurs reprises.

L'hydrogène sulfuré peut être mortel

Il faut dire que les émanations de gaz dûes à la décomposition des algues sont très dangereuses pour la santé. L'hydrogène sulfuré peut entraîner des troubles qui vont de la simple gêne au malaise grave voire, à la mort en fonction de la concentration libérée, selon l'Agence Régionale de Santé. Dans la région, ce gaz aurait déjà causé la mort de chevaux, de chiens et de sangliers.

Un outil de surveillance efficace sur 12 plages

Douze plages des Côtes d'Armor et du Finistère les plus exposées à ce phénomène ont fait le choix d'installer des capteurs pour mesurer le taux d'hydrogène sulfuré lié à ces marées vertes. L'objectif est d'informer et protéger le grand public et surtout, de prendre les bonnes décisions en cas de danger. Les données fournies par ces capteurs sont disponibles sur le site internet d'Air Breizh.

L'association qui mesure la qualité de l'air a déjà alerté les services de l'état lorsque le taux d'hydrogène sulfuré était trop élevé. Le seuil de dépassement est fixé à 1 ppm (partie par million), comme le recommande le Haut conseil de santé publique. A ce seuil, le corps humain détecte en général une odeur d’œuf pourri.