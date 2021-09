Près de Reims, le Palais du Tau peut désormais se visiter en ligne

Visiter un musée directement depuis chez soi, c’est désormais possible. Au palais du Tau, près de Reims, une start-up a numérisé l'entierté de l’édifice. Un moyen d’offrir des visites pour tous et de découvrir des détails inaccessibles en temps normal. #IlsOntLaSolution

Admirer les sculptures antiques, se perdre face aux tableaux les plus grandioses, sans avoir besoin de se déplacer. Le Palais du Tau, près de Reims, peut compter sur son double numérique créé par l’entreprise locale Veasyt Now, pour proposer des visites virtuelles ultra réalistes. Grâce à une caméra filmant à 360 degrés, aucun détail des 3 000 m² du musée, n’a échappé à cet œil numérique.

Des oeuvres inédites

La visite virtuelle promet une immersion totale et même quelques découvertes inédites. Comme ce coffret décoratif, disposé dans l'une des vitrines du musée qui n’avait pas délivré tous ses secrets : "Au verso de l’objet, on a une scène toute aussi intéressante qui montre le baptême de Clovis, l’avantage c’est qu’avec la modélisation (…) vous avez l'image haute-définition de ce verso", explique Mélanie Lemoine, chargée d’action éducative au Palais de Tau.

Grâce à la visite virtuelle, un décor finement ouvragé et dissimulé aux yeux des visiteurs en temps normal se laisse admirer dans tous ses détails.

L'effet confinement

Les visites virtuelles divisent encore les amateurs d’art : certains se réjouissent de pouvoir prendre le temps d'admirer les détails et de redécouvrir les œuvres du palais. D’autres n’y voient pas l’intérêt, "la visite physique permet d’avoir un rapport avec la réalité, ne serait-ce que la taille des statues", explique une visiteuse. Une chose est sûre, la crise sanitaire et les confinements successifs ont fait bondir les commandes de modélisation des établissements culturels privés de public. Plus de 70% de demandes supplémentaires pour la start-up rémoise Veasyt Now.

Une tendance qui pourrait bien se pérenniser : aujourd’hui il est possible de visiter une multitude de monuments : de la grotte de Lascaux à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un bon moyen de rendre la culture accessible et inclusive pour tous.

Visite guidée à 360° du Palais du Tau en ligne : 9 euros, prochaine date le 21 octobre 2021.