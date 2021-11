Malin, le premier supermarché discount anti-gaspi dans les Yvelines

Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle. Un phénomène auquel deux jeunes entrepreneurs ont décidé de s’attaquer en ouvrant un supermarché discount anti-gaspi à Maurepas dans les Yvelines. Une démarche économique et écologique.

Une toute nouvelle enseigne à fait son apparition dans les rangs des supermarchés discount. Lancée par deux entrepreneurs de Versailles et Courbevoie, ici les prix pratiqués sont 25 à 50 % moins chers que dans les hypermarchés traditionnels. Des denrées au rabais pour la plupart exclues de la grande distribution souvent à cause d’un problème d’esthétisme. « Vous voyez ces clémentines corses devaient être jetées parce qu’elles sont très petites, mais on les a récupérées afin d’éviter qu’elles finissent à la benne à ordures » explique Thibault Godderidge, cofondateur de l’enseigne Malin.

Des produits retoqués par la grande distribution

On trouve dans les rayons des fruits et légumes mal calibrés pour la grande distribution, mais aussi des produits écartés de la vente en raison d’une mauvaise impression des étiquettes ou avec une date limite de consommation très courte. Au total, plus de 1500 produits destinés à la poubelle sont référencés sur les 400 mètres carrés du magasin. Les consommateurs qui viennent ici font du bien à leur portefeuille mais aussi à la planète. "Je suis contre l’esprit de consommation à outrance, donc j’apprécie beaucoup l’idée que ce soit anti-gaspillage". explique une cliente.