"M'T dents", de la prévention pour aider les enfants à garder le sourire

À Rennes, les élèves de CP n'auront plus d'excuses s'ils se lavent mal les dents ou si leurs parents oublient de les emmener chez le dentiste. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) mènent des opérations de sensibilisation en classe. Un dispositif baptisé "M'T dents" qui existe depuis 2007.

Se rendre directement dans les écoles est parfois plus efficace que d'envoyer un courrier aux parents. Les enfants sont réceptifs et écoutent les intervenants. "Vers l'âge de 6 ans arrivent les premières dents définitives, précise Victoire Kouakou, de l'UFSBD. D'où l'intéret de mettre en place un programme de prévention de manière à ce que les enfants puissent conserver tout au long de leur vie la totalité de leurs dents".

Des rendez-vous gratuits de 3 à 24 ans

Ces campagnes de prévention sont essentielles et s'accompagnent de consultations gratuites à effectuer régulièrement chez le dentiste entre 3 et 24 ans. Car les chiffres sont mauvais. Seuls 55% des jeunes de 3 à 24 ans vont régulièrement chez ce professionnel de santé. "Tous les trois ans, l'assurance maladie offre aux enfants et aux jeunes un rendez-vous bucco-dentaire gratuit et s'il y a des soins nécessaires, ils sont également pris en charge à 100%", explique Marylène Bienvenu, de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.

Pour rassurer les plus jeunes, les intervenants en classe de CP leur offrent un dépistage. Une intervention à l'école ludique et pédagogique. Plus d'excuses ensuite pour fuir son rendez-vous chez le dentiste !