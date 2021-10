Le Tep-IRM, un équipement d'imagerie médicale unique dans le Grand-Est

C’est un appareil encore peu connu du monde médical. On en compte seulement 200 dans le monde depuis sa première commercialisation il y a une dizaine d’années. En France, seulement six établissements hospitaliers en sont dotés dont l’institut de cancérologie de Strasbourg. Il est le premier établissement hospitalier du Grand est à proposer cette technologie innovante qui permet de réaliser, lors d’une seule séance d’imagerie deux examens à la fois : une IRM classique et la Tep qui relève de la médecine nucléaire.

"Cette technologie permet vraiment de raccourcir les temps d’examens. Il y a une balance aussi avec la qualité des images qui vont pouvoir en ressortir. On va typiquement pouvoir détecter des lésions qui sont beaucoup plus petite que celle que l’on pouvait détecter avec des technologies précédentes", explique Thomas Lavirotte, directeur des comptes stratégiques chez General Electric. Une avancée qui va apporter plus de confort aux personnes atteintes d’un cancer.

Plus de précision et de rapidité

Un outil de précision qui permet également de gagner du temps, grâce à la combinaison de ces deux technologies. Certains patients qui ont des suspicions de cancer peuvent être informés immédiatement. Cet appareil est utilisé actuellement pour les pathologies neurologiques et pour des détections de tumeur au cerveau pour opérer avec précisions mais aussi pour évaluer l’efficacité des traitements.

Un nouvel équipement aussi adapté pour l’épilepsie. D’autres développements sont prévus pour le cancer du sein et de la prostate. En un an, 2500 patients pourraient bénéficier de cette imagerie de pointe.