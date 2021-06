Le premier bateau à hydrogène au monde imaginé par une skippeuse de la Ciotat

Il est le premier bateau de plaisance à hydrogène au monde à larguer les amarres en Méditerranée. Imaginé par une navigatrice des Bouches-du-Rhône, ce yacht silencieux et respectueux de l'environnement a fait escale dans plusieurs ports de la Côte-d’Azur. #IlsOntLaSolution

Il ressemble à un bateau de plaisance classique. Mais quand on allume le moteur, aucun bruit, aucun rejet polluant. Le bateau file sur sur la mer et ne rejette que de la vapeur d’eau. Dans le coffre arrière, pas de réservoir d’essence mais trois bonbonnes d’hydrogène. "L’hydrogène, il passe dans la pile à combustible qui le transforme en électricité qui passe ensuite dans la batterie qui alimente nos deux moteurs électriques", détaille Chloé Zaied, la conceptrice et capitaine de ce modèle flottant écologique.

Un bateau propre et silencieux

Avec sa start-up Hynova basée à la Ciotat, la jeune skippeuse et cheffe d’entreprise a conçu un bateau à la fois peu polluant et performant. Le yacht peut atteindre une vitesse de 26 nœuds. Il ne rejette ni CO2, ni oxyde d’azote, deux gaz très polluants. Le bateau dispose d’une autonomie de huit heures et se recharge en quelques minutes. Un fonctionnement hybride qui permet de limiter l'impact sur l’environnement.

"Grâce à l’hydrogène, on va pouvoir dimensionner la technologie en fonction du profil d’utilisation du client", explique Chloé Zaied. Le nombre de bonbonnes d’hydrogène varient donc en fonction des usages. Mais encore faut-il pouvoir les recharger. Pour l’heure, dans les Alpes-Maritimes, aucun port n’est équipé en stations d’hydrogène. Des infrastructures que la métropole compte bien développer d’ici 5 à 10 ans. Richard Chemla, adjoint au maire chargé de l’écologie, le confirme et mise plutôt sur un hydrogène bas carbone : "C’est un hydrogène vert, il ne va pas être produit à partir de gaz comme le méthane, cela n’apporterait rien".

Le premier bateau de plaisance 100% hydrogène HYNOVA @HynovaY est à #Nice06 jusqu’au 30 juin. Zéro émission, zéro bruit ! La décarbonation du maritime, enjeu écologique et économique pour le Port de Nice. Avec @RichardChemla #madeinFrance pic.twitter.com/W4xR7XjZrK — Romain Cardelli (@RomainCardelli) June 28, 2021

Prochaine étape pour la navigatrice et fondatrice d’Hynova : permettre au public d’acquérir ce petit bijou écologique. Une production en série devrait être présentée à Cannes en septembre. Un modèle qui devrait être vendu 30 à 40 % plus cher que les bateaux thermiques classiques. Son prix devrait dépasser le million d’euros.