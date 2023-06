Face à la sécheresse dans le Var, un camping du Muy se met au recyclage des eaux usées

Alors que la question du recyclage des eaux usées, très faible dans notre pays, est au centre des discussions ces dernières semaines, un camping du Muy dans le Var a franchi le cap, alors que le département est confronté à une forte sécheresse et à des restrictions d’eau de plus en plus fréquentes et précoces. #IlsOntLaSolution

Pendant des années, l’eau a coulé à flot au camping des Cigales au Muy. Mais ça c’était avant. Face à des périodes de sécheresse de plus en plus marquées et des restrictions d’utilisation de l’eau de plus en plus fréquentes, l’établissement a pris des mesures pour économiser la ressource, tout en continuant à accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions.

Parmi les solutions mises en place, le camping, qui accueille simultanément jusqu’à 3500 personnes au plus fort de l’été et qui dispose de sa propre station d’épuration, a décidé de réutiliser une partie de ses eaux usées. Une fois traitée, cette eau devenue si précieuse va servir notamment à arroser les espaces végétalisés : "C’est mieux, parce qu’avant on prenait de l’eau potable, maintenant on prend l’eau de la station, c’est plus écolo", se félicite Jean-Louis Javelle, technicien au camping des Cigales.

25 000 euros d'économies

A terme, l’établissement veut aller encore plus loin, en réinjectant une partie de cette eau dans le réseau des toilettes : "300 m3 par jour ce n’est pas rien, on est sur la consommation d’une maison sur un an, voire plus, donc c’est énorme comme économie d’eau", renchérit Mathieu Sendra, le responsable technique du camping.

Si ce raccordement aux toilettes demande quelques travaux d’aménagement, le camping a réussi à faire des économies immédiates pour cette nouvelle saison : en expérimentant de nouveaux pommeaux de douche qui permettent de passer d’une consommation de 13 litres par minute à 2,8 litres. A terme, le camping des Cigales espère économiser 25 000 euros par an sur sa facture d’eau.