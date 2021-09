En Seine-Maritime, une artothèque pour emprunter des œuvres d'art comme des livres

C’est un peu comme une chasse aux trésors. Dans les rayons de la médiathèque, peintures, gravures, photos attendent désormais les visiteurs. Au total, une centaine d’œuvres au total achetées par la municipalité sont exposées. Des créations d’artistes régionaux, conservées bien à l’abri, que les habitants peuvent désormais emprunter comme ils le feraient avec des livres. "Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de possibilités, entre les photos, les sculptures, les peintures. Tout cela m’a donné envie de m’inscrire. On a beaucoup de choix", se réjouit Céline Pommé, habitante de Port-Jérôme-sur-Seine.

Un concept pas si nouveau

Pour 30 euros par an, les habitants peuvent louer six œuvres signées de la main des artistes, que la Ville a achetées au fil des ans. L’occasion pour les habitants amateurs d’art d’exposer dans leur salon une œuvre originale sans se ruiner, et sans passer par la case achat. "Cela me fait plaisir de changer la déco de mon salon, cela me donne une occasion phénoménale de faire rentrer l’art chez moi avec une très belle œuvre que je n’aurais pas pu me payer si j’avais dû l’acheter. Ça donne envie d’essayer d’autres tableaux", explique Nathalie Karbowski, adhérente de l'artothèque

Les artothèques fonctionnent comme des bibliothèques sauf que vous n’empruntez pas de livres, mais des œuvres d’art. Le concept inventé par André Malraux dans les années 60 a été relancé par Jack Lang dans les années 80. Un concept qui aujourd’hui, avec nos vies plus mobiles, séduit de nombreux Français. Véritable outil culturel de diffusion et de découverte artistique, il existe des artothèques un peu partout en France.