En Gironde, des médicaments livrés par drone dans les zones rurales

Ce jour-là, au cœur de la campagne du Sud-Gironde, un drone se pose au milieu des champs. Il dépose un colis. À l’intérieur, des médicaments. Vitamine C, paracétamol, antibiotiques… tout est arrivé à bon port. C’est le pharmacien de Toulenne qui est à l’origine de cette étonnante livraison. Un féru de nouvelles technologies qui fait le pari du drone. "Les livraisons en voiture prennent du temps. On a souvent des demandes pendant les heures de pointe quand il y a des bouchons", explique Valentin Hamon. Avec le drone, pas de problèmes de circulation. Et la course est rapide, l’engin volant fait un kilomètre en une minute.

Livraison en 2023

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une expérimentation, déjà menée dans les Hauts-de-France. L’objectif est d’apporter des solutions aux populations qui habitent dans des déserts médicaux. C’est une start-up parisienne qui est à l’origine de ce drone livreur de médicaments. L’appareil est équipé d’une boite noire, de capteurs et d’un parachute. La sécurité doit être maximale.

"On va analyser les différentes trajectoires de vol. On va notamment regarder deux paramètres. Le premier, c’est au-dessus de quoi on vole. Bien évidemment, le vol urbain est interdit. Mais on va aussi s’assurer que, dans tous les cas, on survole des zones qui sont faibles en densité de population", rapporte Jean-Philippe Bonhomme, directeur recherche et développement chez Hdrones.

La période de test s’achève dans un an. La livraison aérienne de médicaments devrait commencer en 2023.