En Eure-et-Loire, une entreprise récupère les déchets informatiques précieux pour en faire des bijoux

Quand nos déchets valent de l’or. Une entreprise d’Eure-et-Loire s’est lancée dans la récupération des métaux précieux contenus dans les ordinateurs et les téléphones portables. Elle s’est associée à une joaillère parisienne pour en faire des bijoux. #IlsOntLaSolution

Nos déchets valent de l'or, et ce n'est pas seulement une façon de parler. Certaines pièces de nos vieux ordinateurs ou téléphones en contiennent vraiment. En Eure-et-Loire, une entreprise reconditionne du matériel informatique. Près de 1000 tonnes sont traitées chaque année. L'entreprise démantèle le matériel qui ne peut pas être reconditionné pour en récupérer les différents composants. Car à l'intérieur de nos appareils se cachent de petits trésors : du cuivre, du zinc, de l'aluminium et surtout l'un des matériau les plus chers au monde : l'or.

"Sur ces barrettes de mémoire vive, on a une fine tranche dorée et ça, ce sont quelques microns d'or qui sont déposés à chaque fois sur ces barrettes", démontre Laurent Berthuel, le directeur général de Printerre. Un ordinateur peut contenir jusqu'à deux grammes d'or. Il a fallu 4 ans à l'entreprise pour créer ce procédé chimique unique qui permet l'extraction de ce précieux métal, soit une centaine de grammes d'or par trimestre.

Les médailles de JO 2024 en or recyclé ?

Ce processus intéresse la joaillerie. L'entreprise s'est associée à une joaillerie indépendante à Paris, non loin de la prestigieuse place Vendôme, pour fabriquer des bijoux. De ce partenariat est née une marque de bijoux créés à partir de l'or extrait des déchets informatiques. Cet or 100% recyclé n'a pas perdu de sa valeur. Une collection de bagues et de bracelets en édition limitée a déjà vu le jour. "On a essayé l'émail vert qui rappelle la source de notre or qui sont les cartes Sim, les cartes mères qui sont souvent de cette couleur-là. Je pense que tout le monde a pris conscience de l'importance de revaloriser, et c'est ce que l'on fait", explique Anne Gauthier, directrice de la marque "Emblème".

Mais l'entrepreneur lui veut aller encore plus loin et nourrit un rêve : fournir de l'or recyclé pour fabriquer les médailles des JO de Paris 2024.