En Dordogne, un distributeur automatique propose du poisson frais

C'est un concept qui a eu beaucoup de succès pendant les vacances d'été à Sanilhac en Dordogne. Un poissonnier a ouvert un distributeur automatique de produits frais de la mer accessible 24/24h.

Le choix est riche. "On aura des crevettes, des coquilles Saint-Jacques, de la brandade de morue, un pavé de saumon label rouge", énumère Frédéric Marty, le poissonnier à l'origine du concept. "C'est réfrigéré, autour de deux ou trois degrés et dès qu'on a la moindre alerte de température, on est alerté en temps réel", rassure Frédéric Marty.

En Dordogne, la clientèle a mordu à l'hameçon. "C'est très frais, le service est parfait. C'est bien présenté pour la barquette. C'est génial, on adore l'idée", confie une cliente.

Le marché des distributeurs automatiques explose un peu partout en France. Dans l'Eure, une fleuriste propose à ses clients des bouquets de fleurs n'importe quel jour à n'importe quelle heure. Grâce à ce kiosque, les clients peuvent choisir parmi une sélection de 18 bouquets, le régler et le récupérer.

En France, le secteur des distributeurs automatiques, longtemps limité aux friandises et au café, représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On trouve désormais des distributeurs de pizzas, de vin, de viande...