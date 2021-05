En Charente, une enseignante cartonne sur le web avec ses vidéos sur les pièges du français

À Jarnac, la principale d’un collège qui est également professeur de français a créé sa chaine YouTube où elle propose des tutoriels expliquant de façon simple et didactique les règles d’orthographe, de conjugaison et de grammaire. Des vidéos qui remportent un énorme succès, avec près de 30 000 abonnés et plus d’un million de vues. #IlsOntLaSolution

Sur son canapé, une fois par mois, Valérie Strohmenger est en tournage. Elle réalise des vidéos didactiques sur les règles de conjugaison, d’orthographe et de grammaire. Objectif : déjouer les pièges du français. Principale d’un collège de Jarnac en Charente, mais avant tout professeur de français, elle était constamment sollicitée dans son entourage sur les subtilités de notre langue et passait beaucoup de temps à expliquer. Alors, l’enseignante s’est demandé comment partager tous ces conseils avec le plus grand nombre et a très vite choisi la vidéo et internet. En 2016, elle créait sa chaîne pédagogique sur YouTube, avec des modules courts et accessibles à tous.

Quatre-vingt tutoriels en ligne

Règles, pièges et subtilités du français, Valérie Strohmenger a déjà publié 80 vidéos en ligne pour plus d’un million de vues. Signe d’un réel besoin selon elle : "Il y a beaucoup de gens qui ont un très mauvais souvenir du français à l’école et finalement, ils se rendent compte que ce n’est pas si difficile que ça. Et cela leur redonne confiance en eux, quand ils doivent écrire un mail, quand ils doivent faire un Powerpoint".

Quand elle n’est pas à l’écran, l’enseignante est devant ses élèves avec la même envie de partager son savoir et de leur transmettre son amour du français. Des enfants avec qui elle préfère travailler en classe, pour plus d’interactivité et pour le contact humain. D’ailleurs, elle précise que ses vidéos sont avant tout destinées à un public adulte, même si beaucoup de ses élèves, ses premiers fans, n’hésitent pas à visionner ses tutoriels, admiratifs de cette prof un peu connue.