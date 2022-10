En Charente-Maritime, une ostéopathe sillonne les villages avec son cabinet mobile

Depuis quelques semaines, c'est un drôle de camion turquoise qui sillonne les routes de Charente-Maritime. Au volant, Agathe Tapon, 23 ans, fraîchement diplômée en ostéopathie. La praticienne a fait le choix surprenant d'y installer son activité. Depuis le mois de septembre, Agathe se déplace chaque jour dans une commune rurale du département pour proposer des consultations d'ostéopathie.

À bord, elle dispose de tout le nécessaire pour bien accueillir et manipuler les patients, soit le même équipement que dans un cabinet en ville : une salle de massage, du chauffage et de l'eau. La jeune ostéopathe a mis six mois et investi 35 000 euros pour transformer son camion en cabinet mobile pour se déplacer au plus près des habitants.

Lutter contre les déserts médicaux

Agathe répare les corps dans son ostéo-truck en se rendant dans des petits villages qui n'offrent pas ce type de soins. C'est sa façon à elle de lutter contre les déserts médicaux. Car la jeune femme a longtemps vécu à la campagne. Elle aussi a été confrontée au manque de professionnels de santé dans les villages : "Je trouvais ça important d'offrir un service de proximité aux habitants des petites communes de la Charente-Maritime. Et le camion, c'est vraiment le top. Je peux aller où je veux et quand je veux."

Agathe effectue sa tournée cinq jours par semaine et se rend chaque jour dans un village différent comme à L'Eguille-sur-Seudre, au nord de Royan. Cette petite commune de 880 habitants n'a pas de généraliste ni de kinésithérapeute. Un seul infirmier est présent pour tout le village. Alors l'arrivée d'Agathe, un jour par semaine à bord de son ostéo-truck, rassure cette habitante. "Je trouve ça super dans le sens où déjà, on galère beaucoup pour avoir des rendez-vous dans différents cabinets qui sont surbookés. Elle organise sa tournée en fonction de nous."

Avant de s'installer dans un cabinet en ville, Agathe compte bien poursuivre son activité à bord de son camion ambulant au moins pendant sept ans.