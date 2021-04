"Du potager à la table", un label pour soutenir les restaurateurs engagés du Pas-de-Calais

Dans le département du Pas-de-Calais, la plateforme numérique "Du potager à la table" regroupe 86 restaurateurs engagés dans une démarche responsable. Objectif : promouvoir une cuisine locale et de qualité. #IlsOntLaSolution

Pendant le premier confinement en mars 2020, l'office de tourisme du Pas-de-Calais a réfléchi à un moyen de mettre en valeur les restaurateurs locaux engagés dans une cuisine locale et de qualité. Une réflexion qui a débouché sur le lancement de la plateforme numérique "Du potager à la table". Aujourd'hui, 86 restaurateurs de la région des Hauts-de-France y sont recensés, comme le duo à la tête de l'établissement Ô Délice sur la commune de Hardelot.

"Ce qui est déjà important, c'est de faire travailler les gens qu'on connaît, les gens du coin. On connaît leur travail et on peut se permettre d'aller sur les élevages pour voir comment y est élevée la volaille", témoigne François Cousin, cogérant de Ô Délice.

Pour Diana Hounslow, directrice de Pas-de-Calais tourisme, l'idée derrière cette initiative était très simple : "Il s'agit de choisir des restaurateurs qui sont dans une démarche responsable, donc qui proposent des produits faits maison. Puis de les présenter sur un site internet et de donner la possibilité aux internautes de préacheter des repas".

La région des Hauts-de-France vise à travers ce genre de projet à obtenir en 2023 le label "région européenne de la gastronomie".