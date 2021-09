Deux couples créent un éco-hameau participatif dans le Puy-de-Dôme

Elle est sortie de terre après deux ans et 8000 heures de travail, la première maison du éco-hameau de Charbonnières-les-Varennes, dans le Puy-de-Dôme. Un projet d’habitat écologique géré par deux couples, réunis en coopérative. La deuxième maison est encore au stade des fondations mais le chantier avance vite. Elle sera construite en bois et en paille, des matériaux économiques et écologiques. "Il faut prendre à l’heure actuelle des matériaux issus d’un milieu local et qui respecte l’environnement, à plus faible emprunte écologique. Sinon la Terre va mourir", explique Jean-Marc Teulade, professeur d’éco-gestion dans un lycée.

Un habitat collectif et participatif

Hormis le terrassement qu’ils ont confié à un professionnel, les deux couples fondateurs de cet éco-hameau ont réalisé la quasi-totalité des travaux eux-mêmes. "J’ai fait des études d’université dans le domaine de la géographie et de l’aménagement du territoire, ce qui m’a plu dans ce projet-là, c’est d’apprendre à tout faire par soi-même, apprendre à faire quelque chose de mes mains", se réjouit Clément Marques. Leur objectif : créer un habitat collectif avec deux maisons qui auront des fondations et une salle commune.

Les quatre membres de la coopérative partagent la même vision des choses. Outre la construction de ce hameau, ils prévoient de développer ensemble de la permaculture et de l’aquaponie afin de subvenir à leurs besoins, mais aussi de pouvoir faire de la vente et pourquoi pas de créer un ou deux emplois.