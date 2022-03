Des paniers de légumes moches à petit prix pour lutter contre le gaspillage alimentaire

FTR

Ecartés des étals des supermarchés pour leur forme ou leur taille non-conformes, les légumes moches connaissent une seconde vie à Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère. Fini la benne à ordures pour les carottes un peu tordues, navets trop gros, ou les pommes de terre un peu déformées. Ces invendus, une entreprise dirigée par un ancien directeur d’achat de fruits et légumes dans la grande distribution les propose depuis trois mois à la vente.

15 à 20 camions de légumes jetés par jour

Karim Vincent-Viry a décidé de s’engager contre le gaspillage alimentaire il y a quelques années lorsqu’il est passé un jour devant une benne entière de fruits et légumes. Des produits non-conformes au cahier des charges de la grande distribution destinés à la poubelle. Tous les jours, entre 15 et 20 camions de légumes "hors normes" seraient jetés ou non ramassés dans la région. "Ce sont des légumes qui sont gorgés de vitamines, qui sont tout à fait comestibles, j’ai trouvé ça dommage de les jeter et c’est ce qui m’a donné l’envie de créer ma société."

Des paniers à petits prix

Ces légumes frais hors-calibre sont vendus dans des paniers composés à 5 euros. Un petit prix qui a déjà séduit de nombreux clients. 10 à 15 tonnes de légumes sont vendus en points relais en Bretagne. "Je trouve que ce sont eux qui font une bonne action avec nous, parce que du coup on a plein de choses pour pas cher", confie Christine, cliente régulière. L’entreprise rachète les légumes habituellement jetés à 800 producteurs de la région. En France, 16% de la production légumière serait jetée car elle ne répond pas aux critères des supermarchés.