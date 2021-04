Des maillots de foot made in France 100% recyclés et recyclables

Deux jeunes entrepreneurs ont lancé une marque de sport éco-responsable. Les équipements, comme les maillots et les shorts, sont fabriqués avec du plastique récupéré dans la mer. Une fois usés, ils sont de nouveau recyclés. Un cercle vertueux. #IlsOntLaSolution

Mettre un coup de pied aux idées reçues et démontrer que le sport peut rimer avec protection de l'environnement, voilà le défi relevé par deux entrepreneurs installés à Nice. Ces jeunes équipementiers éco-responsables fabriquent des maillots de sports avec des bouteilles en plastique récupérées dans la Méditerranée, comme l'explique Olivier Guigonis, cofondateur de la marque Phénix Sport : "On va en faire des granulés, des paillettes, on va faire fondre ces paillettes, ça va devenir filandreux, puis du fil de tissus. Il faut 12 bouteilles pour faire un maillot".

La fabrication de ces maillots permet d'économiser 59% d'énergie et de réduire les émissions de CO2 de 32% par rapport aux traditionnels équipements en polyester. Une cinquantaine de structures sportives seraient déjà intéressées et le club amateur du FC Cimiez à Nice équipe déjà une partie de ses licenciés avec ces produits.

Maillots de football éco-responsables du club de Cimiez à Nice (France Télévisions / France 3 Côte d'Azur)

Des équipements pour d'autres sports

Depuis sa création lors du premier confinement, la marque a étoffé son offre. Elle propose non seulement des équipements de foot mais aussi de rugby, volley, handball, basket et badminton. Il faut dire que l'un des fondateurs de l'entreprise maîtrise bien le sujet puisqu'il a été chef de produits chez des équipementiers sportifs de renom.

Une fois usés, ces maillots, shorts et chaussettes sont à leur tour recyclés. Les textiles abîmés sont de nouveau broyés, fondus et transformés en matériel pédagogique comme des coupelles d'enraînements, des cônes et des cerceaux.

Cette marque s'est imposée comme le premier équipementier éco-responsable et avec le nombre de clubs de sports. Et les perspectives sont énormes. La France compte notamment 18 000 clubs de football et 2 millions de licenciés. Reste à faire évoluer les mentalités... Une autre paire de manches.