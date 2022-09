Des compteurs connectés pour lutter contre les fuites d'eau

FTR

Chaque année en France, plus d’un milliard de mètres cubes d’eau potable sont perdus à cause de nombreuses fuites sur les canalisations, souvent trop vétustes. Pour mieux gérer cette ressource si précieuse, il existe pourtant des solutions comme le compteur connecté. Un équipement devenu la nouvelle arme des opérateurs spécialisés dans la gestion des eaux. En quelques mois, 47 000 de ces petits boitiers ont été déployés à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, par le groupe Suez. Leur installation ne prend que quelques minutes. Greffé sur un compteur classique, le module est équipé d’une tête intelligente reliée à une antenne de réception. Deux fois par jour, le relevé du compteur est envoyé à un centre de pilotage capable de détecter les anomalies.

Une alerte en cas de surconsommation

Plus besoin de prendre rendez-vous avec un technicien. Chaque jour, le client peut consulter sa consommation d’eau et la suivre de près sur un site internet dédié. En cas de surconsommation, l’usager est alerté par SMS ou notification. Il peut alors ajuster son comportement pour éviter des factures astronomiques et ainsi faire des économies tout en préservant la ressource. "Tout le mérite des compteurs connectés c’est de pouvoir suivre depuis son smartphone ses consommations pour mieux les maitriser" explique Nicolas Cotiche, le directeur de la Sociéte des eaux de l'agglomération du bassin de Brive. Ce nouveau service permet également aux habitants d’être facturés sur leur consommation réelle et non sur des estimations.

Déjà plus de 2,5 millions de compteurs connectés ont été déployés sur le territoire. L’entreprise s’est engagée à atteindre 8% d’économie d’eau chez les particuliers dans les 7 ans à venir. Le groupe entend aussi explorer de nouvelles pistes comme la réutilisation des eaux usagées. Traitées elles pourront servir à l'arrosage des espaces verts.