Déconfinement : le monde de la culture va-t-il vraiment pouvoir redémarrer le 15 décembre ?

Alors que le pays est loin d'avoir atteint l'objectif fixé par l'exécutif de descendre sous les 5000 nouveaux cas de Covid par jour, le déconfinement s'annonce très incertain. Cinéma, théâtres et autres lieux culturels craignent de rester fermés, alors qu'ils se préparaient à rouvrir le 15 décembre. Impossible de se projeter. En région comme à Paris, les différents acteurs du secteur attendent les annonces de Jean Castex.

Reprise des répétitions malgré l'incertitude

Même si nul n'est certain de pouvoir remonter sur scène, les répétitions ont repris. Un retour sur les planches vital pour Eddie Chignara, comédien. "Les acteurs, nous n'existons que lorsque nous jouons, lorsque la lumière s'allume". Malgré l'incertitude, à Châlons-en-Champagne, au théâtre de la Comète, tout est prêt pour accueillir à nouveau le public. Un duo d'artiste est programmé le 15 décembre à 19h30. La billetterie a ouvert depuis mardi. Les responsables veulent y croire : "On est tous prêts, on ne perd pas la foi et on s'est tous habitués à plusieurs éventualités. De toute façon, on baissera jamais les bras", affirme Claire Rossi, responsable de la communication de la Comète.

Un enthousiaste partagé par les spectateurs, qui ont hâte de reprendre les sorties culturelles, si le gouvernement le permet. "On a besoin de vivant, on a besoin de musique et d'applaudissements".